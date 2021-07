La Asociación minera de Touro-O Pino se une con la Cámara Oficial

Touro. La Asociación de Traballadores Mineiros de Touro e O Pino y la Cámara Oficial Mineira de Galicia (COMG) han alcanzado un acuerdo de colaboración con el objetivo de promover y defender la dignidad de la industria y de la minería como profesión, especialmente en la zona de Touro y O Pino, comarca con una importante tradición minera.

Ambas entidades apuestan por el desarrollo de una minería sostenible, haciendo un aprovechamiento racional y eficiente de los recursos, a través de la utilización de las prácticas más modernas y respetuosas con el medioambiente, siempre en beneficio del conjunto de la sociedad.

La Cámara Oficial Mineira de Galicia, como representante del sector industrial de los recursos minerales gallegos, promueve la minería en la comunidad como un sector que fomenta una economía competitiva en el rural y mitiga la despoblación y la desindustrialización. Así, la Cámara muestra su apoyo a la Asociación de Traballadores Mineiros de Touro e O Pino y a la labor que desempeña para la defensa y dignificación de la profesión y de todos los profesionales del sector industrial.

APOYO El proyecto Touro despierta apoyos incluso entre los profesionales de la economía como es el caso de Venancio Salcines. A través de sus redes sociales no dudó en hacer un alegato a favor del sector en la comarca: “Soy de los que piensa que uno de vez en cuando ha de preguntarse que hace por la sociedad en la que está viviendo. La tarea de defender nuestra propias vidas ya de por sí es dura, pero todos sabemos que a veces quedan energías y ahí, a ese momento, es al que me refiero. Cuando ENCE, en 2005, me pidió que la ayudara en Uruguay, ahí estuve. Nunca me arrepentiré. Me permitió conocer a muchos gallegos del exterior. Hoy, soy lo que soy, en el plano ideológico, gracias a ellos. Mi galleguismo militante viene de aquella época”, cuenta el economista.

“Cuando el sector forestal me llamó, ahí volví a estar. Me hicieron socio de honor de la cadena de la madera y ahora lidero el sello de calidad Pino de Galicia. Cada segundo que le dedico a la madera es un segundo que le dedico a Galicia, y especialmente a la vaciada”.

“Cuando me llamó Atalaya Riotinto para que les ayudara a abrir la mina de Touro me lo pensé. Estudié todas las quejas de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa- PDRA, algunas justificadas y otras no tanto. Así que fue en lo que me centré, en ver cada una de las amenazas o alarmas. Hace ya unos días que tengo, en mi mente, una foto muy diáfana del proceso”. Salcines relata como algunos consideraron que destrozaría su prestigio al apoyar la mina de Touro, “pero mi imagen no está para postureos, está para ayudar a Galicia”, sentencia.

“¿Sabéis cuanto cuesta crear un puesto de trabajo en la Galicia vaciada? Un mundo. Y yo no quiero verla abandonada. Quiero volver a ver niños paseando por nuestras corredoiras. La mina, que va a ser de lo mejor del mundo en sostenibilidad va a generar cerca de 500 empleos directos y más de 1.200 indirectos”. Cobre San Rafael y TEN, asegura, “tienen claro que lo que le preocupe a la sociedad le ha de preocupar a ella y se han puesto en acción para demostrar su compromiso”. C.G.