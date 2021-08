Liberan a unha persoa atropelada polo seu coche en Oroso e a un ordense atrapado no tractor

Unha persoa resultou ferida en Oroso ao ser alcanzada polo seu propio coche. Foi este luns sobre as 17.15 horas. E, do mesmo xeito, un home tivo que ser liberado o domingo en Ordes despois de quedar atrapado por un pé no seu tractor, que rematou no río Cabrón.

Respecto do suceso orosán, o 112 Galicia coñeceu os feitos mediante a chamada de urxencias médicas que informou dunha persoa alcanzada polo seu propio vehículo, ao estar este sen o freo de man accionado, e quedar baixo o mesmo. Unha vez recollidos os datos, os operadores do 112 déronlle o aviso aos Bombeiros de Ordes e de Santiago, á Policía Local de Oroso e a Protección Civil.

Segundo a información facilitada ao 112 Galicia, pola patrulla da Policía Local, a persoa non estaba atrapada e xa estaba a ambulancia no lugar dos feitos. e no que atinxe á saída de vía ordense, foi a Policía Local de Ordes quen solicitaba asistencia ao 112 Galicia para un home que caera ao río co tractor e que, segundo sinalaban, tiña unha perna atrapada. O112 Galicia informou aos servizos sanitarios, aos Bombeiros de Ordes, e á Garda Civil. Cando chegaron ao lugar, os bombeiros liberaron ao ferido, que precisou ser trasladado en ambulancia ao Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.