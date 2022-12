Licitan as obras para completar o saneamento en Santa María

Melide. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, licitou este xoves por 133.763 euros as obras que completarán a ampliación do saneamento na parroquia de Santa María no concello de Melide. A intervención obxecto deste contrato céntrase na execución dun novo colector de saneamento que recolla as augas residuais das vivendas de Santa María que aínda carecen deste servizo e as conduza por gravidade para a súa conexión co colector executado a ambas as marxes da estrada nacional N-547.

A Plataforma de Contratos Públicos de Galicia recolle o anuncio da contratación de ditos traballos, que teñen un prazo de execución de 2 meses. As empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas ata o vindeiro 10 de xaneiro. Esta nova actuación enmárcase no convenio de colaboración asinado o pasado mes de abril entre a Xunta e o Concello, que prevé un investimento de 150.000 euros. Segundo o establecido no convenio, o Goberno galego achegará ata 120.000 € para a execución destas obras e o Concello de Melide contribuirá ao financiamento restante. A actuación será cofinanciada co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) 2014-2020. C.E.