Losada compromete su total respaldo a la variante de Sigüeiro

Javier Losada, delegado del Gobierno en Galicia, acaba de visitar el Ayuntamiento de Oroso para mantener una reunión de trabajo con el alcalde, Manuel Mirás Franqueira, y avanzar su respaldo a la futura variante de la capital municipal, además de supervisar el resultado de las últimas actuaciones en la zona.

Losada y Mirás, junto a otros concejales orosanos, visitaron la glorieta de A Foca en Sigüeiro, ya terminada y en funcionamento. “Este proxecto serviu para alixerar o tráfico, mellorar a seguridade viaria e humanizar a contorna”, coincidieron en afirmar los dos responsables de la administración, la central en Galicia y la municipal.

Con esta nueva glorieta, “reducimos os atascos que se producen na N-550 ao seu paso por Sigüeiro polos vehículos que van dirección Santiago ou dirección A Coruña, ademais de mellorar o problema que temos cos vehículos pesados”, reseñaba a su vez Manuel Mirás.

Con relación a este último aspecto, el mandatario local socialista recordó que “preto do 20 % do tráfico que pasa pola N-550 en Sigüeiro é de vehículos pesados, por iso lle pido a Fomento que impulse o proxecto da nova circunvalación en Sigüeiro polo oeste, desde a rotonda do polígono ata a bifurcación da estrada que vai ao aeroporto de Lavacolla”, una vieja demanda que lleva años a la espera de que cuente con el imprescindible respaldo estatal.

Y Losada no sólo no escurrió el bulto, sino que se comprometió a apoyar esta infraestructura, además de coincidir ambos en la necesidad de demandar “unha rebaixa nas tarifas da AP-9 para o tráfico pesado, unha medida que tamén serviría para reducir que os camións pasasen por Sigüeiro”, aportaban.

Asimismo, y aprovechando esta visita al Concello de Oroso, el delegado del Gobierno y el regidor Mirás supervisaron los trabajos para consolidar los pilares del puente de Sigüeiro, también terminados. Y todo ello “nun clima de cordialidade e máxima colaboración por ambas partes”, explicaban desde el Concello.

Hay que recordar, al respecto del viaducto intermunicipal sobre el Tambre, que no sólo se ha mejorado su seguridad, sino que el cambio de imagen ha sido evidente. Allí se sustituyó la bionda existente por otra más moderna, se restaurará la barandilla y también se mejoraron las aceras, adaptándolas a la petición del Consello Asesor do Camiño de Santiago, dependiente de Patrimonio.

Esta actuación sirvió para reforzar la seguridad de los peatones y peregrinos en un municipio que, precisamente, está apostando fuerte por la Ruta Jacobea, y más en concreto por el Camino Inglés, que desde A Coruña y Ferrol desembocaba en la capital gallega. Oroso auspicia el único Centro de Estudos e Investigación do Camiño Inglés existente en el mundo.