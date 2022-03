Maiores de Touro contan as historias das súas vidas

Touro. O Concello de Touro presentou o proxecto Historias de vida, unha iniciativa que protagonizan 19 persoas maiores e que serve para falar das vivencias de toda unha vida, con perspectiva de xénero. É unha homenaxe aos maiores, e a actividade enmárcase nos actos do Día Internacional da Muller. Este luns reuníronse os maiores de Touro na casa da cultura para presentar o proxecto.

Acudiron o alcalde de Touro, Ignacio Codesido, e Alfredo Souto Castelo, concelleiro de Servizos Sociais e Igualdade. "A vida dá moitas voltas, e as voltas sempre dan moita vida e historia", sinalan dende o departamento de Servizos Sociais, que durante os últimos meses se encargou de falar cos maiores que acuden ao centro social. As 19 persoas que participaron contaron as súas experiencias e aportaron información e documentos gráficos. Con todos estos datos elaboraron un cartel por cada persoa no que se recollen a información e as fotos aportadas.