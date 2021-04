Manuel Mirás deja la alcaldía de Oroso para acceder a una plaza de senador

Manuel Mirás Franqueiras (Ordes, 1956) abandonará la alcaldía socialista de Oroso para ocupar en mayo una plaza vacante en el Senado (la que deja el betanceiro Antonio Vázquez), según confirmaba el propio mandatario. Diputado provincial desde los años ochenta y regidor primero por el PSOE en los noventa, luego por el CDS (2003) y finalmente por las filas socialistas desde 2007 hasta la actualidad, es un apasionado del Camino Inglés (preside la asociación de concellos de esta Ruta) y ha contribuido a afianzar las relaciones entre su Concello y el luso de Gois, con quien están hermanados. Según su testimonio, “despois de 38 anos de traxectoria na política local e no Concello de Oroso, creo que chegou o momento de deixar a alcaldía, pero continuarei traballando polo ben do meu concello e de Galicia desde outras responsabilidades”, explica el aún munícipe.

“Foi un orgullo ser alcalde de Oroso, durante todos estes anos transformamos o concello grazas á colaboración de todos os veciños e veciñas e doutras forzas políticas, especialmente o BNG; Oroso é hoxe un concello con todos os servizos e ben comunicado, un bo lugar para vivir ou criar un fillo, pero todo ten o seu final o despois de pensalo moito creo que é o momento de dar un paso ao lado e dar paso a xente nova”, termina.

Entre los diferentes cargos y puestos de responsabilidad por los que pasó (aún figura al frente de algunos) destacan la vicepresidencia ejecutiva de la Fegamp, presidencia de la Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes, secretario de Política Municipal Provincial, la Executiva Provincial do PSdeG-PSOE, presidencia del Consello Provincial de Alcaldes e Alcaldesas do PSOE y presidente da Asociación de Concellos do Camiño Inglés.