Mapas antigos en Oroso no 25 aniversario de Obradoiro da Historia

Ordes. O Concello de Oroso, en colaboración coa asociación Obradoiro da Historia, organizou no centro cultural Casas e Novoa unha mostra de antigos mapas escolares de 1961 a 1974. Prolongarase ata o vindeiro mes de abril, e coincide co 25 aniversario da entidade que preside Manuel Pazos, e que vía a luz un mes como este do ano 1996, para dar a coñecer o patrimonio histórico, arqueolóxico e natural da comarca ordense.

Precisamente, o cordinador da exposición que inclúe trece mapas, Manuel Pazos, apuntaba que a conforman exemplares enteados, fráxiles e sensíbeis que se expoñen tal e como se recuperaron, sen restaurar. Varios deles teñen unha antigüidade próxima aos sesenta anos e, no seu momento, formaban parte do material clásico nas escolas da época para estudar a Xeografía Física e Política, polo que apreciamos neles, por exemplo, as mudanzas de fronteiras, o nacemento de novos Estados ou como van cambiando os nomes de cidades e de lugares.

A intención da mostra, que xa visitou o rexedor Manuel Mirás, é mostrar unha parte do patrimonio histórico educativo, como é a cartografía escolar que utilizaban os profesores nas escolas das décadas do anos sesenta e setenta do século pasado, cando non existían as tecnoloxías que xurdiron máis adiante.

“Na exposición apreciamos o legado cartográfico das escolas vellas, moitas delas unitarias do rural”, apunta Pazos, xa que a través dos mapas políticos e físicos, os profesores tentaban transportarnos a outros espazos, a outros países, a outros mundos ou a outras culturas, polo que tanto o profesorado como o alumnado realizaban un exercicio de imaxinación para entender o grande e variado que é o noso planeta.

CULTURA. Pola súa banda, Obradoiro da História naceu cun grupo de amigos (o núcleo é a súa directiva: Manuel Pazos, Daniel Pereiro, María Souto, Begoña Pérez e Suso Louro) preocupados polo baleiro cultural na comarca. O gran tirón entre a veciñanza propiciou que se aumentasen os obxectivos iniciais da investigación e da divulgación da historia local ata a Arqueoloxía, Etnografía e Memoria Histórica. Tamén editaron obras diversas e fixeron actos públicos ou denuncias máis que axeitadas. m.m.