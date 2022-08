MClan encheu Melide nas festas do San Roque

MELIDE. As festas de Melide polo San Roque chegaron o seu fin. Iso si, polo camiño deixaron moita diversión nun verán que está a ser o da volta ás orixes dos festexos trala pandemia. O coñecido grupo de rock and roll MClan actuaba este sábado e lograba atraer a multitude de xente. O grupo, que repetiu en Melide, foi un dos pratos fortes do cartel e compartiu protagonismo ese día con Froito Novo, a Charanga Eravisto e a orquestra New

York. Xa o domingo pecharon as actuacións a Banda de Música de Visantoña e a

afamada orquestra París de Noia. Este luns, xusto tralo remate dos festexos, celébrase o Día do Neno. A cita infantil tivo lugar no entorno do Edificio Multiusos. A partir das 18.00 horas as atraccións contaron cun desconto do 50% e houbo xeados e zumes de balde para os pequenos e pequenas que se achegaron ata o lugar. O Concello melidense agradece a colaboración de Avelino Varela Pampín (Pascual) e Borboriño Xeados. C.E.