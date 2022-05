Medio Rural forma en Ordes sobre o benestar dos animais que van transportar

Ordes. A Axencia Galega da Calidade Alimentaria, dentro da Consellería de Medio Rural, celebrará a vindeira semana unha xornada de formación en Ordes sobre o benestar animal no transporte. Organizada pola Oficina Agraria Comarcal de Melide, a acción está programada no Museo do Traxe da vila entre o martes 24 e o venres 27 de maio, entre as 16.00 e as 21.00 horas.

Con esta acción búscase dar a coñecer aos gandeiros e persoal que se dedica ao transporte a importancia das boas prácticas antes de mover os animais e durante o tempo que dura o traslado, así como á hora de efectuar a descarga. Así, abordaranse temas como a saúde e a seguridade no traballo, o manexo, a hixiene e a prevención sanitaria ou a lexislación sobre benestar animal.

A iniciativa está dirixida en xeral a calquera persoa vinculada profesionalmente cos sectores produtivos relacionados coa agricultura, a gandería, a industria agroalimentaria e a cadea forestal-madeira, así como a mozos e mozas do medio rural galego e a persoas con expectativas de incorporación ao sector. A Axencia Galega da Calidade Alimentaria, a través da formación non regrada e dentro do Plan de Formación Continua 2022, pretende contribuír á consecución do aumento da competitividade dos sectores agrícola e forestal, tanto a nivel técnico como económico, mediante a oferta de cursos desta mesma tipoloxía.

Cómpre lembrar que Medio Rural conta cun plan de accións formativas e de transferencia para este ano 2022 que pode consultarse no seguinte enlace: ovmediorural.xunta.gal/gl/consultas-publicas/accions-formativas. Precisamente nesta páxina pode atoparse o referido curso e descargar as solicitudes de preinscrición correspondentes, que deben remitirse cubertas ao email oac.svo.melide@xunta.gal (máis datos no teléfono 881 960 682). ECG