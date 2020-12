Melide celebrou un acto por mor dos 500 anos da Asamblea

Onte celebrouse o cincocentos aniversario da Asamblea de Melide, tamén coñecida como Asamblea dos nobres e prelados do Reino de Galicia, que tivo lugar o 4 de decembro de 1520. Esta reunión xurdía a modo de reacción política ao que interpretaran como un desaire do emperador Carlos I de España, por telos excluído das Cortes convocadas en Santiago. Vintecinco nobres, poderosos e representantes das cidades e vilas do Reino de Galicia xuntáronse en Melide para pedirlle ao rei Carlos I o retorno do voto en Cortes para o país, que exercía a cidade de Zamora, xunto con outras importantes reivindicacións. Onte o centro sociocultural Mingos de Pita rendeu homenaxe a este feito histórico grazas ao traballo do Concello, o Consello da Cultura Galega (CCG) e o museo Terra de Melide. O acto contou coa presenza do presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, o rexedor melidense, José Manuel Pérez, acompañado da Corporación municipal; a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez; o catedrático de Historia Moderna da USC, Pegerto Saavedra; e o delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, entre outras personalidades.

No seu discurso, Santalices eloxiou o labor daquel grupo de prelados e cabaleiros galegos que organizaran a Asemblea de Melide e reflexionou sobre o descoñecemento xeral da sociedade galega e española sobre a propia historia. Sinalou que, a causa disto, “é frecuente que os actos negativos ou lutuosos gañen máis notoriedade que as grandes fazañas do pasado”. Rescatou, como exemplo, o caso da enfermeira de Ordes Isabel Zendal, que no ano 1803 partira a América na Expedición Filantrópica da Vacina, que inmunizou contra a varíola en América e, desde alí, a outros territorios. Santalices aproveitou o seu discurso para convidar a impulsar, entre as entidades promotoras, unha publicación conxunta sobre a Asemblea de 1520. Para o presidente, a iniciativa axudaría a perpetuar a memoria desta parte indisoluble da nosa historia, legando “ás galegas e galegos do futuro un documento que, desde o rigor histórico, permita coñecer un pouco mellor o noso pasado”,dixo.

Durante o acto de onte soou o Himno da do Antigo Reino e leuse unha escolma das capitulacións, que son as actas que se conservan desta Asemblea. Tomou tamén a palabra Pegerto Saavedra para falar da relevancia deste feito. Entre outros acontecementos, no acto lembrouse que a raíz deste acontecemento, o rei Carlos I atendeu de maneira distinta as reivindicacións: concedeu a Casa de Especiaría, que iniciou as exploracións galegas ao Atlántico, e a Capitanía Xeral de Galicia, que iría a parar a Fernando de Andrade. Pero deu longas á concesión do voto, e ascendería “á búlgara” a Fernando de Andrade e o Arcebispo Fonseca para afastalos de Galicia. Non sería ata un século despois, en 1623, cando o conde-duque de Olivares concedería o dereito de voto en Cortes a Galicia, noutra operación política levada a cabo polas cidades e figuras influíntes do reino.

Por certo que o Consello da Cutura Galega creou con motivo da efeméride un espazo web (http://consellodacultura.gal/especiais/asemblea-melide/) no que hai unha reportaxe que dá as claves desta xuntanza e tres artigos contextualizadores. Un deles é de Pegerto Saavedra (USC), outro de Alfredo Presedo Garazo (UVigo) e un terceiro de Ofelia Rey Castelao (USC). Pode verse tamén unha ilustración de Alberto Taracido que recrea a histórica Asemblea, e detrás da cal existe un complexo proceso de documentación e concepción.