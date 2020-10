Melide impartiu un curso para coidadoras rurais

Melide. Melide acaba de pór punto e final ao curso de atención integral a coidadoras do medio rural. Este taller, que foi posto en marcha coa colaboración da Fundación Mujeres, contou cun total de catorce participantes e pechouse co cen por cen da participación das inscritas.

Ao longo de sete sesións, as coidadoras de persoas dependentes aprenderon diferentes ferramentas que lles axudarán nas súas tarefas diarias. Impartíronse catro talleres para profundizar en temáticas como a saúde e o autocoidado, o manexo das habilidades sociais e as condutas asertivas para relacionarnos coas persoas que temos arredor, a regulación de conflitos e a búsqueda de fórmulas para unha negociación exitosa na que todas as partes gañen.

Tal e como explican dende a organización “as veciñas asistentes foron moi participativas durante todo o curso e amosaron moito entusiasmo e interese polas temáticas a tratar, fomentando o debate e a búsqueda de alternativas que facilitasen o seu benestar a nivel integral: saúde física, psicolóxica, social e emocional”. A. P.