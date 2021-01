Melide iniciará en febreiro a primeira campaña do ano de recollida de plásticos agrícolas

Melide. O Concello de Melide inicia unha nova campaña de recollida de plásticos que se fará a finais do mes de febreiro. O alcalde da vila, José Manuel Pérez, vén de asinar o bando no que indica os días e lugares nos que hai que depositar os plásticos agrícolas, para posteriormente proceder a súa recollida.

As xornadas sinaladas para o depósito dos mesmos son o 22 e 23 de febreiro e a recollida o mércores 24 do mesmo mes. “Os veciños e veciñas que queiran desfacerse dos plásticos procedentes da actividade agrícola, poderán depositalos no lugar e data indicados, contando con 22 puntos distribuídos ao longo das distintas parroquias do noso concello”, lembran dende o goberno local.

Aproveitan asemade para solicitar colaboración por parte dos veciños e veciñas, “xa que do contrario non se podería levar a bo fin esta iniciativa; polo que se roga que os plásticos se presenten limpos e atados e se respecten os horarios establecidos para cada lugar”, apuntan.

Durante o pasado 2020 recolléronse un total de 43.200 quilos de plásticos agrícolas, “o que supón un incremento dun 11% con respecto ao ano anterior”, apunta o Concello. A.P.