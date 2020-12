Melide invita aos veciños a facer exercicio físico

MELIDE. As restricións provocadas pola pandemia están a ter consecuencias no día a día da xente, e tamén na forma de facer exercicio físico, posto que o uso de máscaras é obrigatorio nos ximnasios e no exterior cando non se manteñen as distancias. Todo isto repercute na intensidade da actividade, pero en ningún momento debe deixarse de lado. É por iso que dende o Concello de Melide, no marco da iniciativa Melide Activo (coa colaboración da A.d. Cerne Melide), veñen de desenvolver unha campaña para incentivar á veciñanza a moverse. A idea é enviar ao enderezo deportes@concellodemelide.gal un selfie no que se vexa como a persoa está correndo, camiñando ou andando en bici nun sitio característico do municipio. As fotos serán publicadas nas redes e os participantes recibirán un chaleco, bolsa, hidroxel e máscara. Entre as mellores sortearanse dúas ceas para dous. Hai ata o 31 de xaneiro (ou ata agotar os agasallo) para envialas. A.P.