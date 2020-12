Melide premia ata o 31 de xaneiro aos veciños que fagan algún deporte

Melide. Co ánimo de incentivar á veciñanza a facer deporte nun ano no que a actividade física se viu moi condicionada pola pandemia, o Concello de Melide puxo en marcha, no marco do programa Melide Activo e coa colaboración da A.D. Cerne Melide, unha proposta que anima aos veciños e veciñas a facerse un selfie mentres practican algunha actividade física.

A idea que propoñen dende o goberno local é facer a fotografía nun lugar característico da vila e as actividades que se poden estar desempeñando son de todo tipo: xa sexa correr, camiñar ou andar en bicicleta.

Os que se animen a participar recibirán un chaleco, unha bolsa, hidroxel e máscara reutilizable. Ademais sortearanse dúas ceas para dous entre as mellores fotografías. Os interesados deberán enviar os selfies ao enderezo deportes@concellodemelide.gal para a súa publicación nas redes sociais. Hai ata o 31 de xaneiro para participar.

Por certo que o Facebook municipal xa mostra as primeiras imaxes recibidas. Entre elas pódese ver a un veciño facendo ciclismo na contorna do río Furelos, a outro nunha das súas camiñatas diarias ou a un pequeno grupo da Asociación Deportiva Cerne correndo polas rúas do municipio. A.P.