A ponte medieval de Furelos é unha das grandes xoias arquitectónicas do municipio e agora, grazas a un investimento de 285.515 euros financiados integramente polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, vai ser rehabilitada por completo. Os traballos iniciais foron supervisados onte pola subdelegada do Goberno na Coruña, Pilar López-Rioboo; o alcalde de Melide, José Manuel Pérez; o concelleiro de Urbanismo, José Antonio Prado; e a directora da Área de Fomento da Delegación do Goberno en Galicia, Ana Quintairos. Durante a visita, a directora da obra informounos de que o prazo de execución previsto é de seis meses, e dicir, no mes de maio as obras estarían tocando a súa fin.

A intervención na ponte de Furelos, plantexada de maneira respectuosa e sensible, vai permitir revalorizar a historia e o patrimonio de Melide, aportando á vez modernidade a un fito na travesía dos peregrinos polo Camiño de Santiago coma é a ponte medieval de Furelos, considerada unha das obras de arquitectura civil máis destacadas da Ruta Xacobea. Por ese motivo, sinalan fontes do Ministerio, o proxecto propón unha plataforma que salva o desnivel ata o río onde se poderán realizar actividades de lectura, pesca, contemplación ou aparcamento de bicicletas, para continuar despois a travesía que sempre representa a Vía Xubilar.

Trátase polo tanto de pór en valor o monumento mediante a reparación das patoloxías non estruturais, a limpeza e repavimentación da súa superficie, e a creación dun miradoiro, na ladeira sur do río, que sirva coma plataforma de observación da propia ponte e como punto de descanso para os peregrinos.

Esta iniciativa está enmarcada no Programa de Rehabilitación do Patrimonio Arquitectónico, e dentro de mesmo, forma parte do proxecto de mellora do Camiño de Santiago Francés; polo que se vai actuar na contorna urbana inmediata, ao seu paso por poboacións, ademais de recuperarse edificacións e monumentos que garden relación directa coas actividades dos peregrinos. Dende o Ministerio de Transportes lembran que pretenden que esta e outras actuacións no Camiño estén rematadas antes do próximo Ano Santo. O investimento de dito programa de intervención de interese cultural no Camiño Francés a Santiago ao seu paso por dez municipios da Coruña e Lugo ascende a case cinco millóns de euros, con actuacións nos concellos de O Pino, Arzúa, Melide, Palas de Rei, Portomarín, Paradela, Sarria, Samos, Triacastela, Monterroso e Pedrafita do Cebreiro.

VIOXEN Por certo que onte o Concello de Melide celebrou a reunión da súa xunta local de seguridade, na que se acordou a incorporación do corpo da Policía local ao sistema de seguimento integral dos casos de violencia de xénero Vioxen. A xuntanza estivo presidida pola subdelegada do Goberno na Coruña, Pilar López-Rioboo, e polo alcalde. Na reunión analizouse o protocolo para a protección de vítimas de violencia doméstica e de xénero, ao que que quere agora adherirse o Concello melidense para incorporar á Policía local no sistema de prevención e control das vítimas, en colaboración coa Garda Civil.