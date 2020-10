Melide recolle plásticos agrícolas o 28 deste mes

Melide. O Concello de Melide vén de informar que pon en marcha a campaña de recollida de plásticos agrícolas de silos e invernadoiros para que os gandeiros poidan desfacerse dos plásticos sobrantes ou usados nas explotacións. Os interesados deberán depositalos os días 26 e 27 nos puntos indicados polo Concello (poden verse na web ou no Facebook municipal) e recolleranse o 28. Informan que deben estar atados en fardos e lembran que non se poden levar restos de leña ou herba. Asemade apuntan que non se depositarán tampouco rodas de leña, nin garrafas de plástic, big-bags ou cordeis, “só plásticos de silo”, advirten. A.P.