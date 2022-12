Mellórase a pavimentación e a seguridade vial en Melide

Melide. A Deputación vai destinar 183.248 euros para executar a mellora da seguridade vial nas rúas Concepción Arenal, Curros Enríquez, Fernández Flores, Alfonso Castelao e Avenida de América, no concello de Melide. As obras, incluídas no Plan Único, están en fase de licitación.

O proxecto contempla a renovación dun tramo de 325 metros de lonxitude, nas diferentes vías, coa intención de mellorar a funcionalidade das rúas e a súa seguridade, tanto para o tráfico rodado como para os peóns.

Así, procederase a executar unha plataforma a nivel, elevada respecto dos viais existentes, e quedará distinguido o espazo entre ambos mediante os materiais e o despezamento destes. Deste xeito, utilizarase como pavimento para os vehículos a mistura asfáltica en quente, as zonas de aparcamento realizaranse con formigón desactivado e o pavimento peonil estará feito con baldosa granallada.

Tamén se prevé establecer unha nova canalización de augas pluviais mediante a disposición dunha gabia de formigón, cos seus sumidoiros e pozos de rexistro. O fin desta intervención é humanizar e incrementar o espazo de calidade nesta zona urbana, mellorando as vías de comunicación e infraestruturas. c.e.