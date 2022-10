Mesa redonda en Melide sobre a crise e a inflación

MELIDE. Este xoves, ás 20.00 horas, celebrarase en Melide, no local de ASETEM, un acto convocado por Recortes Cero que leva por título Respostas e propostas aos retos da inflación e a crise, as medidas de redistribución da riqueza que necesita a nosa comunidade. Segundo explican dende a entidade, esta iniciativa xorde “ante a gravidade da situación en canto á suba de prezos e a inflación galopante que afecta ao 90 % da poboación”, din. “Pensamos que é necesaria a unidade de todas as forzas sociais e políticas para dar unha resposta a esta situación”, engaden. Por conseguinte, o obxectivo da reunión, según Recortes Cero, é ir artellando unha resposta unitaria sobre a redistribución da riqueza, “onde a unidade esté baseada no respecto absoluto aos diferentes criterios e formas de pensar e de actuar das organizacións”. Será unha mesa redonda coa participación das distintas organizacións sociais e políticas, seguida dun coloquio cos asistentes ó acto. C. E.