Mirás aposta polo próximo despegue do Camiño Inglés

Oroso. O alcalde de Oroso, e presidente da Asociación de Concellos do Camiño Inglés, Manuel Mirás, participou xunto ca a xerente da entidade, Cristina García, no EcomWay, un evento organizado pola Deputación da Coruña e o Concello da Coruña que reuniu a profesionais do turismo, da comunicación e da mercadotecnia ao redor do Camiño Inglés.

Mirás destacou que a creación desta asociación é o resultado dun traballo iniciado en 1981 e que “deu un salto de calidade cando a Deputación comezou a apoiar ao Camiño Inglés, que entre todos estamos mellorando tanto no seu trazado como na calidade dos servizos que ofrece”, augurando que cos anos vai gañar en afluencia de peregrinos.

Así mesmo, o presidente desta asociación salientou que os municipios polos que pasa esa Vía Xacobea “estamos todos unidos en torno a este diamante en bruto e o que pretendemos é dalo a coñecer”como Ruta homoxénea e servizos de calidade. m.o.