Mirás dice que habrá circunvalación para Sigüeiro en tres años

Manuel Mirás, mandatario local de Oroso, asegura contar con el compromiso del Ministerio de Fomento para convertir la iniciativa de la nueva circunvalación de Sigüeiro en proyecto, por lo que la infraestructura será una realidad “nun prazo máximo de tres anos”, según adelanta.

Mirás Franqueira mantuvo una reunión con el director general de Carreteras del Ministerio de Fomento, Javier Herrero Lizano, para concretar los detalles y plazos de la nueva circunvalación, que partirá de la rotonda de salida de la AP-9, bordeando Sigüeiro por el oeste en paralelo a la autopista hasta conectar con la carretera que va de Sigüeiro al aeropuerto.

Según el alcalde, “será unha circunvalación de 2.242 metros e estará operativa nun prazo máximo de tres anos, polo que quero antes de nada agradecer a receptividade do Ministerio de Fomento, que entendeu que é un proxecto moi importante para o concello”. Y es que prevé que permita eliminar el tráfico de vehículos pesados del casco urbano de Sigüeiro, por lo que aumentará la seguridad viaria, mejorará la fluidez de la circulación y bajarán de forma considerable las emisiones de CO 2 en un tramo en el que residen 4.000 vecinos.

“O proxecto permitirá humanizar o tramo da N-550 que pasa por Sigüeiro, na avenida de Compostela, gañando espazos para as persoas, co novo carril-bici que anunciamos hai uns días e favorecendo tamén aos establecementos e negocios da zona”, reseña Mirás, que cree estar ante una “gran nova para os veciños e veciñas, xa que co enlace á AP-9 e esta circunvalación, Oroso terá infraestruturas de comunicación por estrada para 50 anos”.

Esta variante supondrá por otra parte un paso más en la agenda impulsada por el grupo de gobierno orosano en busca de una “mobilidade sostible, reforzando a loita contra o cambio climático”. Al hilo, recordar que Oroso fue el primer concello de la comarca de Santiago en tener preparado su Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible (Paces) por el clima.