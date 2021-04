Nacen axudas para integrar as vivendas na paisaxe do rural

Esta nova liña de axudas que vén de pór en marcha a Xunta chega no mellor momento por dúas razóns: por unha banda, serán perfectas para erradicar o feísmo da paisaxe ao darlle un empuxón a particulares ou comunidades de veciños para restaurar as fachadas das súas vivendas ou edificios. E por outra, nunca tanto valoramos os nosos fogares como no momento actual. Convertéronse no noso máis prezado refuxio e no noso centro de actividades diarias. É por iso que as gañas de mellorar os nosos fogares son máis intensas ca nunca, e con esta orde de axudas, será moito máis doado. Non hai que esquecer que tamén poden solicitar a subvención aquelas persoas que precisen renovar os peches das súas fincas.