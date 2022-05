O alumnado de Sigüeiro planta cara aos novos extraxeirismos

Oroso. Alumnos de 6º de Primaria do CEIP Plurilingüe de Sigüeiro (Oroso) están a participar nun proxecto Etwinning con outros 40 centros de toda España “para poñer en valor as linguas e dialectos do noso país”. E, entre as súas aportacións, destaca un traballo sobre extranxeirismos, lembrando que hai verbas de máis para identificalos sen recorrer a outros idiomas con motivo do vindeiro Días das Letras Galegas, o 17 de maio.

No proxecto Etwinning, a rapazada orosá pretende “dar valor a todas as linguas do noso país”, a xeito de “motivo de unión e irmandade entre todo o alumnado participante, docentes e familias”. E, ao mesmo tempo, busca sensibilizar “á poboación española acerca do uso indiscriminado de estranxeirismos no noso día a día”.

Así, e a modo de exemplo, elaboraron unha reportaxe sobre os extranxeirismos na que enumeran “por que dicir hashtag, se podemos dicir cancelo. Por que dicir selfie, se podemos dicir autorretrato. Por que dicir password, se podemos dicir contrasinal. Por que dicir show, se podemos dicir espectáculo. Por que dicir tweet, se podemos dicir chío”, toda unha declaración de intencións na que conxugan as novas tecnoloxías co diccionario. O.D. Vilar