O Apalpador percorre hoxe a feira e as rúas de Arzúa

Arzúa. Dentro da programación de Nadal de Arzúa, hoxe, a feira do 22 contará coa presencia do Apalpador, chegado do Courel, que paseará polas rúas da vila acompañado por música tradicional en directo a cargo de O Bringuelo e farao entre as 12.00 e as 14.00 horas.

Sairá do Multiusos Terra do Queixo para pasar polas rúas Padre Pardo, Avenida de Lugo, Praza de Galiza, Ramón Franco, Fraga do Rei, Alcalde Juan Vidal, Praza de Galiza e regreso. En caso de mal tempo, estará no interior do multiusos.

E, por outra banda, ás 12.00 farase un reparto gratuíto de 500 exemplares do calendario 2022 que o Concello xa comezou a distribuír nos lugares de costume. m. rendueles