O bus de Coidados porta a porta atende de novo aos tordoieses e aos arzuáns

Arzúa-Tordoia. Os días 30 e 31 deste mes e o 1 de febreiro volve a Tordoia Coidados porta a porta. O autobús ubicarase concretamente no Pazo, na parroquia de Anxeriz. Tamén en Arzúa os veciños accederán de novo a servizos de podoloxía, audioloxía e estimulación da memoria de forma gratuíta.

Neste caso o autobús achegarase os días 3, 6 e 7 de febreiro para que as persoas maiores de 55 anos poidan desfrutar destes coidados especializados sen necesidade de desprazarse. A unidade móbil estará situada na explanada do Campo da Feira e nela realizaranse revisións e valoracións auditivas, atención podolóxica para a prevención, diagnóstico e tratamento das principais patoloxías, así como probas de valoración cognitiva ou exercizos de estimulación para a prevención do alzhéimer e outras demencias neurodexenerativas. Para anotarse hai que chamar aos teléfonos: 622 748 283 ou 623 546 992. C.E.