O Concello do Pino presenta o terceiro Plan

O Pino. O Concello do Pino conmemora este Día Internacional da Muller con varios actos. Así, este martes leerase o manifesto institucional e presentarase o terceiro Plan de Igualdade municipal, documento que contén as accións que se levarán a cabo nese ámbito ata o ano 2025. No mesmo evento presentarase o Libro da Muller, un libro de firmas onde quen queira poderá expresar a súa visión acerca da igualdade de oportunidades. Inclúe reseñas sobre mulleres pioneiras, destacando as do municipio. O libro quedará exposto na Concello.

Ademais, o comercio local implicarase con esta data con distintas accións de sensibilización e o alumnado do CPI recibirá un pequeno agasallo co que o consistorio quere colaborar coa concienciación dos máis mozos do municipio. s. e.