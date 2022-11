O GDR Ulla Tambre dá a coñecer en Touro a súa aposta polo cicloturismo

TOURO. Unha trintena de profesionais das terras de Ulla e Tambre vinculados aos sectores das actividades deportivas e do turismo no medio rural, e técnicos de diferentes Concellos, participaron na casa consistorial de Touro na Xornada sobre o potencial do Xeodestino Ulla Tambre Mandeo como destino de cicloturismo. O encontro, organizado polo GDR Ulla Tambre Mandeo, serviu para dar a coñecer as posibilidades desta comarca na aposta por este turismo. O presidente do GDR, Manuel Taboada, tamén alcalde do Pino, inaugurou a xornada co rexedor de Touro, Ignacio Codesido. O primeiro destacou a aposta polo cicloturismo dos 9 concellos do GDR, e o alcalde de Touro e vicepresidente da entidade, destacou que a súa vila “leva máis de 15 anos apostando polo Ulla como eixe central dunha oferta turística baseada no vivir de vagar”. C.E.