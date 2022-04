O Melindre incluirá un acto solidario con Ucraína

Melide. O Concello de Melide presenta o xoves 7 de abril o 30 aniversario da Festa do Melindre e da repostaría tradicional de Melide, que terá lugar os días 7 e 8 de maio. O acto terá lugar na aula gastrocultural do Mercado de Abastos de Santiago a partires das 12.00 horas, e estará precedido desde as 10.30 h. dun café solidario con melindres ao prezo de 2 euros, cuxa recadación destinarase a axudar ao pobo ucraíno a través da ONG Itínera Faciendo Nenos de Ucraína en Galicia. Nos actos colaboran a asociación de repostaría tradicional Melide Terra Doce, o café Arraigos de Melide, e as entidades Coffee Spirit e CLUN, cooperativas lácteas unidas.

Entre as novidades que se avanzan para o 30 aniversario atópase unha exposición conmemorativa das tres décadas do evento que se inaugurará o 29 de abril.

O programa presentase logo de ter xa realizado diferentes actividades de promoción entre setembro e marzo por toda Galicia, que formaron parte da programación e consistiron en diferentes obradoiros impartidos por Alberto Rodríguez, presidente da Asociación de repostaría tradicional Melide Terra Doce, así como varias catas e maridaxes en colaboración co Augardentes de Galicia. s. e.