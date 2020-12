O Pino axuda a conciliar co seu programa Lecer Nadal que comeza o 23

O Pino. Chega o Nadal e con el os problemas de moitas familias á hora de compatibilizar as xornadas laborais cos días de vacacións dos fillos e fillas. É por iso que cada ano, durante os períodos estivais, os concellos se esforzan por sacar adiante programas lúdicos que teñan entretidos aos menores mentres os pais e nais traballan. A pesar de que este é un ano atípico, o Concello do Pino organizará unha vez máis o seu programa ‘Lecer Nadal’ para axudar ás familias da vila a sobrelevar a situación. Esa iniciativa está dirixida a nenos e nenas de entre 3 e 12 anos e desenvolverase durante os nove días non festivos das vacacións escolares: 23, 24, 28, 29, 30 e 31 de decembro, e 4, 5 e 7 de xaneiro de 2021.

Lecer Nadal, organizado polos departamentos de Servizos Sociais e Deportes, vaise celebrar no polideportivo de Reboredo, que está ao carón do CPI Camiño de Santiago, en xornada matinal, entre as 08.30 e as 14.30 horas de luns a venres. A cota establecida é de 20 euros para os empadroados no municipio e de 40 euros para os que non o estean. As familias numerosas terán un 20% de desconto adicional a partir do segundo fillo ou filla.

Aquelas persoas interesadas en anotarse poderán descargar a ficha de inscrición e a declaración responsable na web do Concello do Pino e, unha vez cuberta, deberán entregala nas oficinas municipais. Por certo que dende o goberno local aseguran que durante as actividades se cumprirán rigurosamente os protocolos que establezan as autoridades sanitarias para evitar a propagación da COVID. Non faltará o necesario distanciamento entre os pequenos e pequenas, o uso frecuente do xel hidroalcólico e a máscara de seguridade. Hai que divertirse, pero con precaución. A.P.