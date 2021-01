O Pino celebra na honra a San Blas varias homilías

O PINO. A vindeira semana o Concello do Pino celebra as súas festas na honra a San Blas. Debido á pandemia, este ano o festexo estará marcado por varias homilías, que segundo os párrocos do Pino e Arca, arrancarán o luns 1 de febreiro ás 17.00 horas na parroquia de San Vicente. Ao día seguinte, tamén ás 17.00, desenvolverase a procesión e a misa da Candelaria. O mércores 3, que é o día propio, están previstas misas ás 11.00, 12.00, 13.00, 17.00 e 18.00 horas. En todas elas o sacerdote realizará o reparto de pans de San Blas e o rito da ‘bendición da garganta’. Explican os párrocos que a lenda conta que San Blas salvou a vida dun neno que se afogaba cunha espiña de pescado. A.P.