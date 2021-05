O Pino creará un mosaico de Xela Arias con fotos veciñais

O Pino. A biblioteca municipal do Pino solicita a colaboración de toda a veciñanza para realizar un mosaico de fotos que creen a imaxe de Xela Arias, a escritora homenaxeada este ano no Día das Letras Galegas. O mosaico farase coas fotografías enviadas por todas aquelas persoas que o desexen, que poden participar na iniciativa co número de imaxes que queiran.

Poderán ser de persoas, mascotas ou espazos especiais do concello, e hai de prazo para envialas ata o 18 de maio á dirección de correo electrónico biblioteca@opino.gal. “Unha vez recibidas na biblioteca, remitiráselles aos participantes un formulario de autorización para que o Concello poida utilizar a súa imaxe neste proxecto”, explican fontes municipais. C.E.