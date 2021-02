O Pino destina para a hostalería axudas por 90.000 euros

O Concello do Pino estase a implicar moito co sector da hostalería e a restauración, dado que é un dos máis afectados polas medidas anti-COVID. É por iso que a xunta de goberno local aprobou na última reunión unha nova liña de axudas por un total de 90.000 €. Segundo explican dende a Corporación poderanas solicitar “os donos dos negocios que estiveron abertos durante o ano 2020”. As peticións deberán tramitarse obrigatoriamente a través da sede electrónica do Concello.

As persoas interesadas terán que solicitar esta subvención unha vez que as bases saian publicadas no Boletín Oficial da Provincia (foron remitidas o pasado luns ao organismo provincial) e teñen de prazo vinte días naturais para presentar as solicitudes.

Para axilizar a tramitación destas achegas, as persoas interesadas deberán presentar xa a xustificación de gastos. O Concello terá despois 30 días naturais para resolvelas.

Dende o goberno local explican que o importe económico destinado a cada negocio vai variar dependendo do número de traballadores. “En todos os casos, á hora de computar o número de persoas empregadas terase en conta sempre ao dono ou xerente do negocio, aínda que estea dado de alta no réxime de autónomos”, sinalan fontes municipais. Os negocios que conten con ata cinco empregados (incluído o dono ou xerente) recibirán ata 600 euros de axuda. Os que teñan entre 6 e 10, faranse con 1.000 euros, e os que posúan máis de once asalariados, ata 1.500 €.

Nesta convotaria, engaden dende a Corporación municipal, “son subvencionables os gastos de alugueiro, subministracións (luz, auga e electricidade), seguros de responsabilidade civil, cota de autónomos e seguros sociais, nóminas do persoal contratado e xuros de hipotecas”.

Os solicitantes terán que presentar unha declaración na que deberán facer constar que a día un de xaneiro de 2020 estaban dados de alta no Reta (Réxime de Traballadores Autónomos).