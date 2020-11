O Pino pecha o Concello dez días ao dar positivo en covid 3 traballadores

O PINO. O alcalde do Pino, Manuel Taboada, decidiu pechar a casa consistorial durante 10 días, ata o vindeiro 13 de novembro, despois de que tres persoas que traballan nas oficinas da praza do concello deran positivo en covid-19 ao longo da pasada fin de semana. O Sergas citou as outras seis persoas que traballan nestas dependencias para facer as probas do coronavirus, dando todas elas negativo. Os veciños e veciñas do Pino que precisen resolver algunha xestión urxente durante

estes dez días poderán chamar á casa de cultura (teléfono 981 511 065). “Tomamos esta decisión para preservar a saúde de todas as persoas que traballan nestas dependencias, así como para o resto da veciñanza que se puidera achegar ata as oficinas municipais”, sinala o rexedor, que pide comprensión polos inconvintes que isto poida causar. A.P.