O Pino rebaixará de novo a tarifa do lixo para axudar á economía familiar

O Pino. O Concello do Pino aprobou en sesión plenaria rebaixar un 10 % o recibo do lixo para o ano 2021, como medida para axudar ás familias do municipio a superar a crise que está a xerar a pandemia do covid-19. Esta redución engádese ao 5 % que xa se rebaixou este ano pola diminución do canon de Sogama. A proposta do equipo de goberno foi aprobada por unanimidade do pleno, que tamén decidiu adherirse ao Pacto dos alcaldes para o clima e a enerxía, promovido pola Unión Europea.

Tamén se deu luz verde, cos votos a favor de PP e BNG, e coa abstención dos socialistas, ao expediente de modificación de crédito para destinar 176.000 € a acondicionar o campo de fútbol de Lameiro, para que a SD O Pino poida disputar alí os partidos de Preferente Galicia Norte cando comece a liga. A previsión é executar este ano as obras, “que consistirán na reposición do terreo de xogo con herba natural (por valor de 76.000 euros), así como a nova instalación das bancadas e dos vestiarios, totalmente desfeitos polo vandalismo, para os que se destinarán uns 100.000 euros”, apuntan fontes municipais.

Cos votos a favor do PP, a abstención do BNG e o voto en contra do PSdeG, desestimáronse os recursos de reposición contra a ordenanza que regula as axudas aos traballadores autónomos que tiveron que pechar durante a pandemia, ás que o Concello destina 100.000 euros de fondos propios. Os socialistas criticaron que as bases só contemplen apoios para pagar as cotas da seguridade social e o alugueiro. O alcalde replicou que estas axudas “son para sufragar eses gastos, e quen non tivera que pagar Seguridade Social ou alugueiro, non podería pedilas”.

Na sesión BNG e PSdeG presentaron sendas mocións reclamando unha ordenanza que estableza e regule axudas para sufragar parte dos gastos que representa a volta ao colexio. Foi desestimada polo goberno, que lembrou que grazas ao banco de libros, a maioría deles son gratuítos para as familias, e que a Xunta puxo a disposición do alumnado 50.000 ordenadores con conexión, e pronto porá outro tanto. A.P.