O Pino recolle alimentos no novo Nadal Solidario

O Pino. O Concello de O Pino ten en marcha a oitava edición do Nadal Benéfico para recoller alimentos non perecedoiros, produtos de hixiene persoal e de limpeza que o resto do ano o departamento de Servizos Sociais distribúe entre as familias con menos recursos.

Para estas festas, a concellaría de Cultura programou un amplo abano de actividades para pequenos e maiores, que inclúen a visita de Papá Noel aos centros educativos, a terceira Festa de Nadal e unha quedada tecedora para a fin de semana do 11 e 12 de decembro. A Banda de Música de Arca ofrecerá o tradicional concerto de Nadal o 26.

Lembrar que no 2014 o Concello activava unha campaña para que a veciñanza puidese colaborar con aquelas familias que pasan por momentos de dificultade, aportando alimentos non perecedoiros, produtos de hixiene e de limpeza, que se depositaban nun caixón situado na casa da cultura ata o 31 de xaneiro —aínda que se seguen admitindo en calquera data—, e que logo se gardan no almacén municipal.

Á campaña sumáronse o ano pasado os tres supermercados de Pedrouzo, que porán a disposición dos seus clientes un carriño para depositar os donativos. arca