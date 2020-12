O Pino terá un albergue máis seguro no Xacobeo 2021

Para o vindeiro Xacobeo 2021 o concello do Pino vai contar cun albergue máis accesible e seguro para todos os peregrinos que cheguen a través das tres rutas xacobeas. E é que a Xunta de Galicia investirá un total de 700. 000 euros nas obras do albergue de Arca, no marco do Plan de Albergues ao que o Goberno galego destina un total de sete millóns de euros. Os traballos quedarán adxudicados no primeiro trimestre do 2021 e iranse executando ao longo do ano, segundo confirman fontes municipais.

“Neste vindeiro Ano Santo un dos nosos obxectivos é ofrecer a tódolos peregrinos que fagan o Camiño garantías de seguridade e máis aínda aquí no Pino, un lugar moi vinculado á peregrinación onde conflúen ata 3 rutas: o Camiño Francés, o Primitivo e o do Norte”, indicou o vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, que onte visitou o albergue de Arca.

Pola súa parte, o rexedor do Pino, Manuel Taboada, amosouse moi satisfeito con este proxecto posto que “vai ser unha mellora moi importante para que todos os peregrinos se sintan seguros e volvan facer o Camiño de Santiago, sobre todo nun ano como o Xacobeo 2021”, indicou o alcalde. Ademais da mellora da cuberta e do interior do albergue tamén se vai cambiar mobiliario, “o que vai redundar en máis comodidade para quen faga o Camiño”, engadiu. “Agora haberá que incidir moito na coordinación das obras, para que prexudiquen o menos posible aos peregrinos que veñan o vindeiro ano, que agardamos sexan moitos, nun ano tan importante para Galicia como todos esperamos sexa o do Xacobeo”, sentenciou.

Ademais destas actuacións do Plan de Albergues, a Xunta puxo en marcha estes meses medidas para cumprir con tódolos protocolos de prevención ante a COVID. A pesar das restricións, dende o Goberno galego insisten en que continúan coa mellora da sinalización das rutas xacobeas e co reforzo da rede pública de albergues co obxectivo de aumentar a posibilidade de acoller aos peregrinos. Rueda aproveitou para lembrar aos que teñan previsto facer o Camiño que “contarán con tódalas garantías, con rutas seguras”.