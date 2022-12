O polígono da Madanela xa ten cámaras de seguridade

Melide. O Concello de Melide vén de pór en marcha un sistema de videovixilancia no polígono da Madanela. O dispositivo xa se atopa operativo e permitirá garantir a seguridade nun punto sensible polo seu valor económico.

A instalación deste sistema de dez cámaras supuxo un investimento próximo aos 18.000 euros. O concelleiro de Seguridade Cidadá, Xosé Igrexas, considera que “con este investimento, trasladamos unha mensaxe de confianza aos axentes económicos do noso concello, porque dende a administración pública velamos pola integridade dos produtos, mercadorías, instalacións e infraestruturas das empresas situadas no noso polígono industrial”, indicou o edil ao respecto. Do mesmo modo, Igrexas salientou as características técnicas do dispositivo, con tecnoloxía de última xeración, orientadas a garantir tanto a fiabilidade do servizo como a durabilidade do mesmo.

Trátase dunha iniciativa que, dende logo, vai permitir a todas as empresas instaladas no polígono ter unha maior seguridade e confianza. A Madanela trátase do pulmón industrial da vila, e como tal, é preciso manter un bo control sobre todas as mercadorías e produtos que alí se ubican. c.g.