O polígono da Madanela xa ten reparadas

Melide. O Concello de Melide rematou as obras de mellora do asfaltado no polígono da Madanela, que incluíron actuacións en varias vías do espazo. Tanto o alcalde, José Manuel Pérez, como o tenente de alcalde e concelleiro de Urbanismo, José Prado, salientaron “a boa calidade da obra” e lembraron que este é o segundo ano consecutivo no que se mellora o asfaltado do polígono. Trátase, sinalaron, dunha intervención que procura mellorar as condicións de uso dun espazo fundamental para a economía local como é o polígono da Madanela. É unha área que soporta diariamente un volume notable de tráfico pesado que pode erosionar visiblemente o asfaltado, motivo polo que o Concello concede especial importancia a estes labores de mantemento.

Por certo que o PSOE melidense respostou ás declaracións da voceira do PP, Dalia García. “Realiza manifestacións moi graves contra o goberno municipal”, cando, din, ten pendente explicar “por que se incorpora á directiva do GDR en representación dunha asociación que abandona despois de ter obtivo unha subvención de 170.000 €”. Os socialistas “lamentamos o uso partidista que o PP realiza dos medios de comunicación públicos”. C.E.