O PP reclama a mellora do cauce do

Melide. O PP de Melide reclamou ao goberno local no último pleno que proceda canto antes á rehabilitación e mellora do cauce do río Furelos. Nun rogo, os populares diríxíronse ao bipartito “co fin de que Melide deixe de estar vinculado a elementos negativos relacionados co medioambiente, facéndose eco da nova que Axencia Galega do Mediambiente que fai referencia a que o Furelos é un punto vermello pola cantidade de sedimentos e contaminación que acumula”.

O PP considera que o bipartito municipal utilizou o río Furelos como reclamo electoral pero, en este momento, “aínda tendo a solución enriba da mesa, non prioriza un investimento esencial para Melide e polo que o PP loitou durante o seu mandato, o que, en todo caso, demostra que era simplemente un slogan máis”.

Dín os populares que o alcalde expuxo que “o executarían se tivesen investimento” algo que é inaudito, a xuízo dos edís do PP “debido a que o bipartito de Adiante Melide e do PSOE herdaron o Concello máis saneado da historia de Melide: 4,5 millóns de euros de aforros, cando estamos falando de 216.000 euros, segundo expuso a voceira do PP e excalcaldesa Dalia García. arca