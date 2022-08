O PP solicita ao Concello de Melide maior “dilixencia”

Melide. O PP pide máis dilixencia ao goberno do concello de Melide, xa que “anunciar na semana do San Roque a contratación de tres motobombistas na última quincena do mes de agosto do presente, non ten moito sentido e demostra as poucas ganas de traballo do goberno”, sentencian os populares.

Dalia García, portavoz do PP melidense, sinala que “co estado de seca decretado pola comunidade autónoma e polo que percibimos todas e todos o saír o campo e vemos nos medios de comunicación, o goberno de AM-PSOE vai tarde, mal e arrastro”, din. Considera que “non podemos esperar o final do verán a ter estas probas, e eso demostra falta de traballo e de estar no día a día das cousas normais dun concello”, apuntan.

O PP melidense fala de que “non é normal” que a semana para apuntarse á convocatoria sea a do San Roque, onde o horario se reduce pola semana grande das festas.

Pola súa parte o Concello recalca que esta é “a segunda vez que se fai a convocatoria”, xa que a primeira data do 6 de xullo. Asemade “a Xunta só subvencionou unha, cando sempre foron tres, e houbo unha gran lentitude na sinatura dos convenios das brigadas”, recalcan dende o goberno local. c.g.