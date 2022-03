O teatro abriu a programación sobre a muller

Melide. O Concello de Melide abriu esta fin de semana a progamación do 8M coa representación de As fillas bravas, a cargo do grupo de teatro Chévere e que tivo lugar no Centro Sociocultural Mingos de Pita.

Además dos obradoiros que está a desenvolver nos centros educativas, para o día 12 o Concello de Melide ten programado un seminario de defensa personal, entre as dez da mañá e as dúas da tarde no pavillón municipal. Xa o vindeiro domingo terá lugar o concerto de De Vacas, no centro sociocultural a partires das sete da tarde.

Finalmente lembrar que ata o vindeiro día 25 de abril permanece aberto o prazo para poder participar no II Premio Relato Curto en prol da Igualdade. S. E.