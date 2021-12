Obradoiro de bonecos de neve e espectáculo de Rilo e Penadique en Oroso

Oroso. O Concello de Oroso acolle o espectáculo Derriba da lúa, de Rilo&Penadique, este sábado, día 18, no centro cultural para nenos de 0 a 3 anos. Ademais, desenvolverase un obradoiro de bonecos de neve para maiores de 5 anos. As dúas actividades forman parte da programación de Nadal, “chea de maxia e con moitos actos centrados sobre todo nos máis pequenos, pero tamén para o público familiar”, apuntan dende o Concello.

Do mesmo xeito, este venres día 17, remata o prazo para participar no concurso de postais de Nadal con mensaxe. Vanesa Boo, concelleira de Cultura do Concello de Oroso, destaca “a diversidade da programación, planificada para que os nosos veciños e veciñas, independentemente da súa idade, poidan disfrutar das actividades”, dixo. Ademais, do día 21 ó 5 de xaneiro haberá Tren Safari. M. Outeiro