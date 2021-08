Obras para a Vía Verde ao seu paso por Ordes na vindeira semana

O Concello de Ordes asegura que a vindeira semana comezarán os traballos de execución do tramo II de 8,30 quilómetros de lonxitude da Vía Verde, que discorre integramente polo municipio. A encargada será a empresa Vilariño Movimiento de Tierras y Obras S.L.U., e deberá estar posta en servizo, se todo vai ben, a finais de este ano ou a comezos do 2022.

A obra consiste en executar unha senda para ciclistas e peóns, aproveitando na maior parte o antigo trazado do ferrocarril, tendo o principal punto de referencia na estación da Pontraga, como referente para área de descanso e lecer, e na que se executará diversas actuacións de rehabilitación do edificio principal a través de un obradoiro de garantía xuvenil da Mancomunidade de Ordes. A inversión da licitación efectuada pola Deputación da Coruña ascendeu a 557.065 euros, dos que o 80 % dos fondos proceden do IDAE.

Será a primeira Vía Verde da provincia da Coruña, e unha vez concluída en todas as súas fases, terá unha lonxitude total de 36,5 quilómetros polos concellos de Santiago, Oroso, Ordes e Tordoia.