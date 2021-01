Ordes desconectará en catro meses o alumeado privado que está a pagar

Ordes. O alcalde de Ordes, o popular José Luis Martínez, vén de emitir un edicto no que anuncia a súa intención de que, a 31 de maio deste ano, queden desconectadas dos centros de mando municipal todas aquelas luminarias que presten servizo en propiedades privadas. Segundo o rexedor, trátase de cumprir coa legalidade vixente ao fío das axudas por 425.723 € para tres proxectos de mellora enerxética subvencionados, e que inclúen a precisión.

O curioso do caso é que un grande número destes puntos de luz, segundo a oposición, son da época na que gobernaba o seu partido: o PP.

No seu argumentario, Martínez Sanjurjo explica que “o concepto de iluminación pública só inclúe a iluminación destinada a espazos de titularidade ou uso público, quedando excluído deste servizo calquera tipo de iluminación en ámbitos privados”, servizo que segundo o disposto na lexislación, non corresponde ao Concello. Neste apartado cabe unha excepción: a iluminación pública de servidumes de paso constituídas conforme á Lei 2/2006, de 14 de xuño, de Dereito Civil de Galicia, situadas estas nas proximidades dos núcleos de poboación, “que dan acceso a vivendas e son lugares de tránsito habitual de vehículos ou persoas”, engade.

Hai que lembrar que durante os anos 2019 e 2020, o Concello de Ordes executou tres actuacións en varias zonas do municipio para a renovación dos alumeados públicos municipais, con emprego de luminarias tipo led que permitiron reducir drasticamente o gasto enerxético municipal, así como tamén renovar instalacións de certa antigüidade e mellorar a calidade da iluminación mediante o emprego de luz branca. Para iso, obtíveronse do Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) tres subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020.

E neste ano 2021 está prevista a execución dunha cuarta fase. Nos próximos meses procederase coa desconexión definitiva do servizo de pago público para a totalidade de luminarias “que non se axustan actualmente á legalidade vixente”, argumenta. CG