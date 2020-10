Ordes entra en fase vermella con 28 casos de covid

O alcalde de Ordes, o popular José Luis Martínez, acaba de confirmar o empeoramento da pandemia no seu concello nos últimos días, que xa suma 28 casos, catro deles hospitalizdos . “Lamentablemente, o incremento de positivos por covid-19 acaba de situar ao Concello de Ordes en alerta vermella (nivel 3)”, aludindo a que “a situación é preocupante, pero todos e cada un de nós podemos contribuir a aplanar a curva de contaxios”.

Ao fío, avoga por “respectar escrupulosamente a normativa sanitaria, evitar as aglomeracións, respectar a distancia social en todo momento, usar máscara de protección e lavar as mans con frecuencia”, xa que “aActuar de outro xeito non só atenta contra a nosa saúde, senón que pón en serio risco a saúde de cantos nos rodean.” Remata traslando ao enfermos “todo o noso afecto e solidariedade. Son persoas que necesitan da nosa cercanía, lonxe de calquera intento de demonización”. E ramata facendo “un chamamento á veciñanza, para que nos comportamos con responsabilidade e sentidiño” para frear a enfermidade. Santiago e Ames tñen o mesmo nivel de alerta.