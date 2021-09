Ordes reserva un posto de administrativo para persoas discapacitadas

ordes. O Concello de Ordes, mediante resolución da alcaldía 865/2021, do 18 de agosto, aprobou a convocatoria de proceso selectivo para cubrir unha praza de funcionario de carreira vacante no cadro de persoal municipal deste ano, incluída na oferta de emprego público do pasado 2018. Trátase dun grupo que, segundo ou artigo 76 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público correspóndese cun C, subgrupo C1 e na clasificación de escala de administración xeral, subescala administrativa. O número de vacantes é de un, e corresponde ao posto de administrativo, para cubrir mediante quenda libre reservada para persoas con discapacidade. O sistema de selección dos aspirantes será o de oposición libre, e o prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles tras publicarse no Boletín Oficial del Estado. m.o