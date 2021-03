Ordes solicita a licitación dunha glorieta na zona sur do municipio

Ordes. No último pleno, celebrado en febreiro, a Corporación de Ordes propuxo solicitar ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana a execución da glorieta e paso inferior no PQ 37 da N-550, na zona sur do municipio. Na fundamentación da proposta, o Concello explica que esta obra é considera en Ordes como “moi necesaria” conforme ao proxecto construtivo elaborado e presentado no ano 2017, “coa fin de axudar a reordenar o tráfico, e garantir a súa vez, a seguridade na circulación de vehículos e peóns na zona”, apuntan.

“Falamos dunha actuación que vai a dar servizo a un amplo volume de poboación –non só de Ordes- e que, pola súa especial situación, soporta diariamente a circulación de moitos vehículos, moitos deles pesados”, insisten dende o Concello.

Puntualizan que tal e como se atopa actualmente “a ausencia dun cruce seguro para peóns, dificulta enormemente a mobilidade óptima entre diversas instalacións públicas e privadas a ambas marxes da N-550”, concretan fontes municipais.

A proposta prosperou cos votos favorables do goberno, de UXO e do PSOE, e a abstención por parte do BNG. C.E.