Oroso deixa de cobrar a taxa de renovación do Bos días e do comedor

Oroso. O pleno da Corporación municipal de Oroso aprobou en sesión ordinaria celebrada este xoves unha modificación da ordenanza reguladora dos prezos públicos pola prestación dos servizos complementarios de educación nos CEIP do municipio para deixar de cobrar a partir do vindeiro curso as taxas pola renovación dos servizos do Bos días cole e do comedor escolar. No caso do primeiro, os beneficiarios todos os días da semana sen dereito a almorzo deberán pagar 30 euros ao mes; todos os días da semana con dereito a almorzo, 40 €; tres días á semana sen dereito a almorzo, 24; e tres días á semana con

dereito a almorzo, 30 euros ao mes cada usuario. A asistencia en días soltos con dereito a almorzo, 4 euros; e en días soltos sen dereito a el, 3 euros. Os usuarios do servizo do comedor con asistencia ordinaria abonarán 55 euros ao mes e os que o empreguen en días soltos, 5 euros por día.

En ambos servizos, a matrícula custará 20 euros, agás no caso de renovación, que estará exenta. Quedarán tamén exentos da obriga de pago as persoas en situación de emerxencia social. Asemade aprobou a modificación da ordenanza reguladora dos prezos da escola infantil para derogar as súas tarifas a partir do mes de setembro. c.g.