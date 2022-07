Oroso destina 250.000 euros a melloras viais

oroso. O alcalde de Oroso, Luis Rey, vén de anunciar que nos vindeiros meses o goberno local acometerá a través de diferentes plans de obras varias actuacións de mellora de viais na parroquia de Senra cun investimento global de 250.000 euros. A actuación máis relevante consistirá na dotación de aglomerado na pista Baiuca- Requeixo, cun importe de 160.000 euros, seguida do asfaltado da pista do Formigueiro á estrada da Deputación (40.000 euros), o asfaltado dunha pista en Arderís (30.000 euros) e a mellora da pista das Eiras ata a estrada. O rexedor xa avanzara a próxima execución destas obras durante unha reunión que mantivo cos veciños e veciñas de Senra, acompañado polos membros do goberno. “Foi un dos encontros que estou a manter coa veciñanza de todas as parroquias para coñecer de preto as súas necesidades e peticións e explicarlle as actuación específicas que temos previsto acometer na súa zona”, indicou. arca