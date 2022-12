Oroso estreou na biblioteca unha ‘sala intelixente’

Oroso. O alcalde de Oroso, Luis Rey, e varios compañeiros/as do goberno local acudiron á estrea da nova sala intelixente da biblioteca municipal de Sigüeiro, que xa comezou a funcionar cun horario permanente: as 24 horas do día, os 365 días do ano. Esta sala intelixente conta cun sistema de apertura automatizada que permite acceder ao seu interior a calquera hora do día e da noite cun código numérico individual que toda persoa interesada pode solicitar na biblioteca de forma gratuíta.

Ademais de acondicionar o exterior destas novas dependencias e de instalar o sistema de acceso automatizado, o Concello orosán dotou a esta sala intelixente do mobiliario necesario para habilitar 26 postos de estudo, ademais de conexión wifi e un sistema de videovixilancia para garantir a correcta utilización das instalacións.

O alcalde, que onte acompañou aos primeiros usuarios na estrea das instalacións, explicou que é “unha iniciativa pioneira dirixida principalmente aos estudantes e aos opositores e que se implanta en Oroso a proposta dun grupo de mozos”. “Divulgade a existencia deste novo servizo entre os vosos compañeiros e amigos, utilizádeo para estudar e coidádeo”. c.g.