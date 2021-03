Oroso exige que como municipio saneado pueda aumentar su Policía

El Concello de Oroso piensa recurrir el fallo por el que se le impiden crear una nueva plaza de Policía al año debido a la tasa de reposición y al recurso de la Abogacía del Estado contra este refuerzo, aprobado en 2018.

“Agora recibimos a sentenza que confirma que non podemos crear as prazas de policía, vivimos no país dos tuertos, é unha situación inadmisible que vulnera a autonomía local, os concellos estamos indefensos”, lamenta el regidor orosano, Manuel Mirás. “O máis sorprendente é que non permiten aumentar as prazas de Policía Local para cumprir coa Lei de Seguridade Cidadán, pero si a de tesoureiro, que en Oroso está cuberta por unha funcionaria de carreira que fai perfectamente o seu traballo”, dice. Además, cree injusto que se aplique la medida a los ayuntamientos saneados.